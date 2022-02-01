У Львові через нову хвилю коронавірусу посилять карантин

У Львові посилять вимоги до проведення масових заходів, а також працівників та відвідувачів розважальних центрів.

Джерело: рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС, яке наводить видання Zaxid.net

Деталі: Усі працівники та відвідувачі розважальних центрів, а також учасники масових заходів, повинні мати, окрім сертифікату про повну вакцинацію, ще й негативний тест на ковід.

Також міська влада заборонила роботу дитячих розважальних закладів, а роботу ресторанів, кафе, ринків, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів дозволила лише за наявності у всіх відвідувачів і працівників сертифікату про повний курс вакцинації або негативного тесту на ковід.

При цьому, зміни не стосуються роботи закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів.

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