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Норвезький суд відхилив клопотання терориста Брейвіка про дострокове звільнення

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:54
Андерс Берінг Брейвік Фото: AFP, getty images

Норвезький суд відхилив клопотання про умовно-дострокове звільнення масового вбивці Андерса Берінга Брейвіка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У 2011 році Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоєя і застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

"Ризик насильства є реальним і значним і таким, яким він був, коли (Брейвіку) було вперше винесено вирок", – сказав окружний суд Телемарку в одностайному вердикті.

Брейвік відбуває максимальний термін покарання у Норвегії - 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік має право подати заяву про звільнення через рік після кожної відмови.

Як повідомлялося, норвезький масовий вбивця Андерс Брейвік показав судді нацистське привітання на початку судового слухання про його умовно-дострокове звільнення.

Теми: Норвегіясудзвільнення
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