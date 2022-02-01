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СБУ і БЕБ пояснили обшуки на комбінатах Ахметова: несплата податків на 18 мільярдів

Вівторок, 1 лютого 2022, 18:44
фото БЕБ

Слідчо-оперативна група силовиків проводить обшуки на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах "Метінвесту" в Кривому Розі в справі про заниження податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами.

Джерело: пресслужба СБУ у коментарі УП, сайт БЕБ

Дослівно: "1 лютого у м.Кривий Ріг слідчо-оперативна група у складі співробітників Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та СБ України на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проводить слідчі дії на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах.

Співробітники СБУ залучені до процесу на підставі доручення Офісу генерального прокурора України, який і здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Воно відкрито за ч. 3 ст. 212 КК України та відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України підслідність у ньому визначено за БЕБ".

Деталі: За версією слідства, окремі службові особи гірничо-збагачувальних підприємств умисно занижували податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Наголошується, що для об’єктивного встановлення всіх фактів, було отримано дозвіл на санкціоновані огляди родовищ, складських приміщень та виробничих потужностей, а також на проведення обшуків адміністративних будівель.

Бюро економічної безпеки в свою чергу уточнює, що за даними слідства, службові особи компаній у період 2018 - 2020 рр., здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 млрд грн. Це, мовляв, підтверджується відповідними висновками аналітичних досліджень, проведених ДПС України.

Повідомляється, що наразі детективи БЕБ проводять обшуки в адміністративних будівлях компаній.

До проведення слідчих дій також залучені спеціалісти НАН України, КНДІСЕ та геодезисти, йдеться в повідомленні.

Що передувало: Компанія "Метінвест" повідомила, що на гірничо-збагачувальних підприємствах групи у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії. Холдинг звинуватив правоохоронців у тиску, а також запевнив, що працює законно й прозоро.

Нагадаємо: Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

Українська правда
Теми: обшукиАхметовСБУБЕБ
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