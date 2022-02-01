Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Нам що, з НАТО воювати?" - Путін про повернення Криму Україні

Вівторок, 1 лютого 2022, 19:39
скріншот

Президент Росії Володимир Путін вважає, що вразі вступу України в НАТО, можливий сценарій, коли Росії доведеться воювати з цим блоком за півострів Крим.

Джерело: пресконференція Путіна після зустрічі із угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном

Пряма мова Путіна: "Тепер кажуть (в НАТО – ред.) наступний крок – це Україна. Її треба прийняти в НАТО. В доктринальних документах України написано, що вони хочуть повернути Крим, в тому числі військовим шляхом…

Уявимо собі, що Україна є членом НАТО зі зброєю і сучасними ударними системами… і починає операцію в Криму… Нам що воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це подумав? Схоже, що ні".    

Деталі: Путін вважає, що Крим є "суверенною територією Росії". Він вкотре повторив, що Україна для США всього лише "інструмент по стримуванню Росії".

Що цьому передувало:

  • Під час пресконференції він також заявив, що не побачив "врахування ключових вимог" РФ у відповідях США і НАТО на російські вимоги щодо безпеки.

Українська правда
Теми: КримПутінРосіяНАТО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Прем'єр Угорщини заявив, що угода між НАТО і Росією можлива
Британія активує санкції, як тільки нога солдата РФ перетне український кордон
Прем'єр Британії: Вторгнення в Україну стало б поразкою Путіна
Російським матерям потрібно пам’ятати, що українці захищатимуть державу до останнього – Джонсон
Останні новини
01:10
Комісія не виконує свою роботу – тимчасова повірена США про обрання керівника САП
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
Усі новини...