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"Нам що, з НАТО воювати?" - Путін про повернення Криму Україні

Вівторок, 1 лютого 2022, 18:39
Нам що, з НАТО воювати? - Путін про повернення Криму Україні
скріншот

Президент Росії Володимир Путін вважає, що вразі вступу України в НАТО, можливий сценарій, коли Росії доведеться воювати з цим блоком за півострів Крим.

Джерело: пресконференція Путіна після зустрічі із угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном

Пряма мова Путіна: "Тепер кажуть (в НАТО – ред.) наступний крок – це Україна. Її треба прийняти в НАТО. В доктринальних документах України написано, що вони хочуть повернути Крим, в тому числі військовим шляхом…

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Уявимо собі, що Україна є членом НАТО зі зброєю і сучасними ударними системами… і починає операцію в Криму… Нам що воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це подумав? Схоже, що ні".    

Деталі: Путін вважає, що Крим є "суверенною територією Росії". Він вкотре повторив, що Україна для США всього лише "інструмент по стримуванню Росії".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Під час пресконференції він також заявив, що не побачив "врахування ключових вимог" РФ у відповідях США і НАТО на російські вимоги щодо безпеки.

Українська правда
Теми: КримПутінРосіяНАТО
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