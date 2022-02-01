"Нам що, з НАТО воювати?" - Путін про повернення Криму Україні
Президент Росії Володимир Путін вважає, що вразі вступу України в НАТО, можливий сценарій, коли Росії доведеться воювати з цим блоком за півострів Крим.
Джерело: пресконференція Путіна після зустрічі із угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном
Пряма мова Путіна: "Тепер кажуть (в НАТО – ред.) наступний крок – це Україна. Її треба прийняти в НАТО. В доктринальних документах України написано, що вони хочуть повернути Крим, в тому числі військовим шляхом…
Уявимо собі, що Україна є членом НАТО зі зброєю і сучасними ударними системами… і починає операцію в Криму… Нам що воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це подумав? Схоже, що ні".
Деталі: Путін вважає, що Крим є "суверенною територією Росії". Він вкотре повторив, що Україна для США всього лише "інструмент по стримуванню Росії".
Що цьому передувало:
- Під час пресконференції він також заявив, що не побачив "врахування ключових вимог" РФ у відповідях США і НАТО на російські вимоги щодо безпеки.