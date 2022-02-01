Футзал: Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро
Вівторок, 1 лютого 2022, 19:33
Збірна України зустрінеться зі збірною Росії у півфіналі чемпіонату Європи 2022 з футзалу.
Джерело: трансляція поєдинку
Деталі: Збірна Росії 1 лютого у матчі 1/4 фіналу перемогла Грузію з рахунком 3:1 та вийшла у півфінал, де її вже чекає Україна.
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Команди України та Росії зіграють 4 лютого в Амстердамі за вихід у фінал Євро.
Наразі Україна посідає восьму сходинку в рейтингу УЄФА, Росія – другу.
Чому це важливо: Це рідкісний випадок у спорті останніми роками. Після нападу Росії на Україну в 2014 році організатори усіх турнірів, як правило, розводять дві команди, аби вони не потрапили одна на одну.
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Передісторія: 31 січня Україна пройшла у півфінал Євро вперше за 17 років.
Українська правда