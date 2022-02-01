Футзал: Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро

збірна україни з футзалу після виходу в півфінал, фото: УЄФА

Збірна України зустрінеться зі збірною Росії у півфіналі чемпіонату Європи 2022 з футзалу.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Збірна Росії 1 лютого у матчі 1/4 фіналу перемогла Грузію з рахунком 3:1 та вийшла у півфінал, де її вже чекає Україна.

Команди України та Росії зіграють 4 лютого в Амстердамі за вихід у фінал Євро.

Наразі Україна посідає восьму сходинку в рейтингу УЄФА, Росія – другу.

Чому це важливо: Це рідкісний випадок у спорті останніми роками. Після нападу Росії на Україну в 2014 році організатори усіх турнірів, як правило, розводять дві команди, аби вони не потрапили одна на одну.

Передісторія: 31 січня Україна пройшла у півфінал Євро вперше за 17 років.