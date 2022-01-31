Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

У "валідольному" матчі Україна перемагає в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2022 команду Казахстану з рахунком 5:3 та проходить далі.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Перший тайм українці виграли з рахунком 1:0, забивши з пенальті.

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У другому таймі, виграючи 3:0, збірна пропускає два м’ячі.

Поєдинок закінчився з рахунком 5:3.

На попередніх Євро Україна весь час програвала в 1/4.

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В 2010 році Україна програла Азербайджану за серією пенальті після 3:3, через два роки – знову в чвертьфіналі програли Хорватам, і знову по пенальті.

У 2014 році Україна програла Португалії 1:2 у стадії 1/4. За два роки перемогла Сербія, яка на останніх секундах забила переможний гол.

Востаннє в 2018 році Україна не змогла пройти Іспанію (1:0).

Українці грали у півфіналі ще у 2005 році.

Суперником України буде переможець групи Грузія - Росія, які гратимуть 1 лютого.