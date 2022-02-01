Шкарлет заявив, що МОН не визнає вибори президента у Могилянці
Міністерство освіти та науки не визнаватиме результати виборів президента НаУКМА, які відбулися з порушеннями, та оголосить повторний конкурс.
Джерело: міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в коментарі "Укрінформу"
Пряма мова Шкарлета: "Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами.
Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати".
Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів".
Передісторія:
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У Києво-Могилянській академії під час виборів президента вишу 27 січня на дільницю увірвалася група невідомих в масках та викрала скриньку з бюлетенями.
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Викрадену скриню знайшли поліцейські, яких викликали на місце подій. Скринька була трохи зламана, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також неушкоджена.
- За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.
- Виборча комісія змогла підбити підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скринях.За результатами переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. Перевіряти результати голосування МОН буде протягом місяця.