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Нам соромно: "слуги" заявили, що Трухін має вийти з партії та фракції

Вівторок, 1 лютого 2022, 23:52
НАРДЕП ТРУХІН (КРАЙНІЙ ЗЛІВА) В ТРУСКАВЦІ. ФОТО УП

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив після розслідування "Української правди", що нардепу Олександру Трухіну не місце у фракції та в партії.

Джерело: заява Арахамії, яку цитує прессекретарка партії Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання.

Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування.

А в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього".

Передісторія: "Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участі Трухіна.

Воно свідчить, що нардеп пропонував поліцейському хабар, а також просився втекти "у ліс" з місця ДТП.

Українська правда
Теми: Слуга народу
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