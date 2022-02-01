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"Це мій кент. Ніяких претензій не буде!": УП оприлюднила відео з Трухіним після ДТП

Вівторок, 1 лютого 2022, 21:37
Це мій кент. Ніяких претензій не буде!: УП оприлюднила відео з Трухіним після ДТП
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"Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

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Також Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити".

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним. 
  • Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.

Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Михайло Ткач, Роман Петренко, УП
Теми: ТрухінСлуга народуДТПполіція
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