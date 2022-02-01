Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Це мій кент. Ніяких претензій не буде!": УП оприлюднила відео з Трухіним після ДТП

Вівторок, 1 лютого 2022, 22:37
скриншот

"Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Також Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити".

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".

Передісторія:

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним. 
  • Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.

Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Михайло Ткач, Роман Петренко, УП
Теми: ТрухінСлуга народуДТПполіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін про НАТО: Потенціали неспівставні, але Росія – провідна ядерна держава

Путін Зеленському про Мінські угоди: Подобається, не подобається? Терпи, моя красуне!

Новини 5 лютого: заяви Лукашенка про Україну та РФ, НАТО та зброя для України

Олімпіада 2022: після третього дня змагань змінився лідер у медальному заліку

"Не змогли встановити особу": суд відклав запобіжний захід нардепу Кузьміних

оновленоУ Києві напали на радника Венедіктової

Усі новини...
Трухін
"Давайте я тихесенько до лісу піду". Реакція соцмереж на відео з нардепом Трухіним після ДТП
"Слуги" почали збір підписів за позачергове засідання щодо Трухіна та інших
Зеленський відреагував на скандал з Трухіним: Ти – депутат, ти є прикладом
Останні новини
07:19
Окупанти на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
06:57
Шольц заявив про санкції проти Росії, але уникнув згадки про "Північний потік-2"
06:30
Росія – знову перша у світі за поширенням COVID
05:34
Порошенко відповів Путіну на пропозицію політичного притулку
04:42
Британія може розмістити винищувачі та кораблі у Південно-Східній Європі – Джонсон
03:30
відеоРодина звільненого СБУшника придбала нерухомість на $1,5 млн – ЗМІ
02:18
"Найближчі дні будуть вирішальними" для України – Макрон після переговорів з Путіним
01:25
У разі вторгнення Росії в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме" – Байден
00:43
Путін про НАТО: Потенціали неспівставні, але Росія – провідна ядерна держава
23:59
Путін Зеленському про Мінські угоди: Подобається, не подобається? Терпи, моя красуне!
Усі новини...