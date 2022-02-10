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У МЗС України порівнюють режим своєї роботи з "холодною війною"

Четвер, 10 лютого 2022, 16:15
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що зараз українська дипломатія перейшла до роботи в режимі та із завданнями, що властиві періоду холодної війни.

Про це він заявив у виступі на форумі "Україна-Франція", який проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами міністра, до цієї ситуації Україну та світ привели дії Росії.

"Батьки пам’ятають часи холодної війни, коли світ балансував на межі глобального конфлікту, а дипломати усіма силами намагалися запобігти. Зараз українська дипломатія працює у точно такому режимі", - пояснив він.

Дмитро Кулеба наголосив, що цей розвиток подій не є бажаним для України: "Мені шкода, що слова холодна війна, реванш, безпекова архітектура повернулися до вжитку".

Міністр впевнений, що особливий режим роботи, викликаний російськими діями та ультиматумом РФ, настав також для дипломатів інших держав світу, які шукають точки дотику. Втім, міністр наполягає, що предметом поступок не можуть стати принципові питання: "такі поступки лише запрошують війну, ми маємо пам’ятати це дуже добре".

Серед іншого, міністр наголосив, що не бачить можливості компромісів щодо належності України до європейської, "західної" спільноти. "Я категорично відкидаю пропозицію про те, що Україна має стати містком від Сходом і Заходом тощо.  Ми не буфер. Ми невід’ємна частина Заходу", - заявив він.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСвійнаРосія
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