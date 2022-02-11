У російської фігуристки, яка виграла золото, підтвердили допінг

Міжнародний олімпійський комітет оскаржить допуск до Олімпіади фігуристки з Росії Каміли Валієвої, яка завоювала "золото", оскільки у неї підтвердили допінг.

Джерело: Суспільне з посиланням на заяву Міжнародного агентства тестування

Деталі: Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) взяло пробу у Валієвої ще 25 грудня 2021 року, під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. Але лабораторія в Стокгольмі, акредитована при Всесвітньому антидопінговому агентстві, повідомила про позитивну пробу лише 8 лютого.

У допінг-пробі Валієвої виявили речовину триметазидин – препарат, який використовується під час порушень роботи серця.

Цей препарат заборонений для спортсменів як під час змагань, так і поза ними з2015 року, оскільки він може використовуватися для стимулювання роботи серця.

Після підтвердження позитивної допінг-проби РУСАДА одразу ж усунуло Валієву від усіх спортивних змагань включно з Олімпіадою.

9 лютого дисциплінарний комітет РУСАДА за скаргою фігуристки скасував це рішення.

Але Міжнародний олімпійський комітет вирішив оскаржити рішення РУСАДА в Спортивному арбітражному суді. Його ухвали чекають до 15 лютого, коли має відбутися наступне змагання за участі Валієвої.

Водночас зазначається, що Валієвій 15 років, тому вона потрапляє в категорію "захищених спортсменів". Тобто навіть якщо рішення буде на користь МОК, то фігуристку можуть не усунути від змагань, а, наприклад, попередити.

Якщо результати всієї збірної ОКР з фігурного катання дискваліфікують, то найімовірніше, "золото" перейде США, Японія отримає "срібло", а "бронзу" – Канада.

Уже третю Олімпіаду в якості покарання за масові порушення антидопінгових правил збірна Росії не має права виступати під назвою "Росія" та використовувати російські прапор і гімн.

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