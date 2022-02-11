Чехія готується офіційно підтримати вступ України до ЄС
Україна веде переговори з Чехією про підписання декларації щодо підтримки вступу в ЄС і чеський міністр закордонних справ оптимістично налаштований щодо цього результату процесу.
Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів у інтерв’ю "Європейській правді".
"Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації. - ред.) з Україною. І я дуже оптимістичний щодо результатів цих переговорів", - сказав Ліпавський.
Він підкреслив, що якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ в ЄС перетвориться у "просту документальну формальність".
Ліпавський також назвав напрямки реформ, які потребують найбільшої уваги.
"Нескінченна історія для України – питання верховенства права, реформа судочинства, антикорупція. Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки", - зауважив міністр.
Нагадаємо, вже сім країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, Словаччина, Хорватія та Словенія.
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