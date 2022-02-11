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США завершили переміщення до Польщі 1700 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії

П'ятниця, 11 лютого 2022, 16:27
ФОТО GETTY IMAGES

Сполучені Штати завершили перекидання 2000 військовослужбовців до Європи, у тому числі близько 1700 солдатів з 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Про це йдеться у заяві Командування ВПС США у Європі, пише "Європейська правда".

У заяві наголошується, що ці сили навчені та оснащені для виконання різних завдань щодо стримування агресії, а також для заспокоєння та захисту європейських союзників та партнерів.

"Розгортання сил США у Польщі демонструє нашу незмінну відданість НАТО у нинішній період невизначеності. Разом із нашими польськими союзниками ми тут, щоб підвищити оперативну сумісність, зміцнити військову рівновагу, підвищити оперативність і, за необхідності, захистити та забезпечити безпеку Альянсу", - заявив командир 82-ї дивізії генерала Крістофер Донаг'ю під час візиту до Польщі.

Пентагон також передислокував підрозділи, що базуються в Європі, далі на схід і перекинув до Європи додаткові підрозділи, що базуються в США.

Сполучені Штати також направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles для посилення колективної оборони НАТО.

Раніше повідомлялося, що НАТО збирається розмістити багатонаціональні військові контингенти в Румунії, Словаччині та Болгарії.

Напередодні про розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні, зокрема, Румунії заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Теми: СШАПольщаУкраїнаЗбройні сили
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