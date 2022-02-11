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Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

П'ятниця, 11 лютого 2022, 16:58
ВІЙСЬКА ЗАХІДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ РФ, ФОТО РОСІЙСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ

Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь", - деталізував глава МЗС.

Росія має надати відповідь протягом 48 годин. 

"У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 9 лютого механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ активували країни Балтії, звернувшись до Білорусі через масштабні спільні з РФ військові навчання.

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що "визначеності немає", але ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив розвідувальні дані, що потрапляють у західні медіа, щодо поступового зростання кількості російських військ на кордоні з Україною. 

10 лютого прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі заявив, що ставки залишаються дуже високими і найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом". 

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.  

Теми: ОБСЄРосія
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