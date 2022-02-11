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В МЗС РФ заявили, що не визнають спільну відповідь країн ЄС на лист Лаврова

П'ятниця, 11 лютого 2022, 17:05

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала "неповагою" те, що країни ЄС надіслали спільну відповідь на лист глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова щодо безпекових питань, та заявила, що Росія чекає відповідь від кожної окремої країни.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар опублікувала пресслужба МЗС РФ.

"10 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель надіслали те, що вони називають відповіддю на звернення… від 28 січня щодо питання практичної реалізації західними країнами принципу рівної та неподільної безпеки. Предметної реакції на прямо поставлене запитання у цих "документах" немає, замість того нам пропонують діалог щодо зміцнення безпеки", - заявила Захарова.

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Вона зауважила, що лист Лаврова був окремо надісланий міністрам закордонних справ 37 окремих країн Європи і Північної Америки, і що Росія дала зрозуміти, що очікує відповідь від кожної країни.  

"Замість того нам пишуть Столтенберг і Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок неможливо назвати інакше ніж прояв дипломатичної нечемності і неповаги. Під документами ОБСЄ і Росія-НАТО, де зафіксований принцип неподільності безпеки, стоять підписи лідерів держав і урядів відповідних країн. В ОБСЄ країни беруть участь у національній якості, і саме так вони зобов’язались не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших. Тому ми не можемо прийняти колективну відповідь, що нагадує кругову поруку", - заявила речниця МЗС РФ. 

Вона додала, що Росія хоче отримати розгорнуту відповідь кожної окремої країни, а ухилення від відповіді буде означати, що на Заході "не хочуть визнавати взяті по лінії ОБСЄ і Росія-НАТО зобов’язання і намагаються подбати про свою безпеку за наш рахунок". 

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 11 лютого високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив на важливості спільної відповіді Євросоюзу на лист глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, заявивши, що тільки ті, хто хоче розділити блок, вимагатимуть окремих відповідей від кожної держави.

Як повідомлялося у ЗМІ, у відповіді ЄС йдеться про те, що Європейський союз разом із партнерами по НАТО "готовий продовжити діалог з Росією щодо шляхів зміцнення безпеки для всіх".

У меморандумі особлива увага приділяється переговорам у рамках ОБСЄ з огляду на те, що всі країни ЄС є членами організації, на відміну від НАТО, до якого входить лише 21 країна ЄС.

У відповіді ЄС не уточнюються конкретні угоди, згадані Лавровим, але йшлося про те, що майбутні переговори "дадуть можливість обговорити цю тему", а також "інші ключові документи, які становлять основу європейської безпеки".

Теми: РосіяЄСвійнаНАТО
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