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США, Канада і ЄС підтвердили плани жорстких санкцій у разі вторгнення РФ в Україну

П'ятниця, 11 лютого 2022, 20:17
США, Канада і ЄС підтвердили плани жорстких санкцій у разі вторгнення РФ в Україну
Лідери країн-членів НАТО після саміту НАТО влітку 2021 року. Фото: Getty Images

Лідери США, Франції, Канади та Німеччини підтвердили плани запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі нової агресії проти України.

Про це за підсумками відеоконференції, організованої президентом США Джо Байденом, заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, пише "Європейська правда".

"Союзники сповнені рішучості спільно запровадити швидкі та жорсткі санкції проти Росії у разі подальших порушень територіальної цілісності та суверенітету України. Усі дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоби переконати Москву піти на деескалацію. Важливо запобігти війні в Європі", - написав він у Twitter.

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У відеоконференції також брали участь лідери ЄС та НАТО. У заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн йдеться, що учасники обговорили кризу, спричинену агресивною поведінкою Росії щодо України, та поточні активні зусилля щодо забезпечення єдиної та ефективної відповіді.

"Лідери оцінили значний дипломатичний контакт із Росією, щоб переконати її піти на деескалацію кризи та обрати шлях діалогу. Лідери взяли до уваги їхню детальну співпрацю в завершенні масштабних санкцій проти Росії", - йдеться в заяві.

Фон дер Ляйєн підтвердила той факт, що розглядаються всі варіанти і що санкції стосуватимуться фінансового та енергетичного секторів, а також експорту високотехнологічної продукції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація може швидко зійти на божевілля.

The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомила, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.

Теми: СШАКанадаЄСсанкції
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