Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 10:18
Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС
Віктор Орбан, фото AFP/Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу вперше натякнув на можливість виходу його країни з ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Європейський союз веде "священну війну, джихад" під гаслом верховенства права, заявив політик у промові перед прихильниками в Будапешті в суботу.

Реклама:

Водночас він вимагав від ЄС "толерантності" щодо Угорщини. Інакше, за його словами, не можна буде йти спільним шляхом.

"Для них верховенство права є засобом, за допомогою якого вони хочуть замісити нас у щось схоже на них", – сказав Орбан.

Але Угорщина не хотіла б стати такою, як Західна Європа, так само, як вона не очікує, що Захід ухвалить угорську політику притулку чи сімейної політики.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Орбана, Угорщина хоче зберегти ЄС разом, "незважаючи на зростання культурного відчуження". Тому Будапешт неодноразово робив "пропозиції толерантності" як Брюсселю, так і Берліну.

"Іншого рішення немає, є лише толерантність. Тільки так ми можемо знайти спільний шлях", - продовжив Орбан.

Орбан виступив за кілька днів до того, як Суд ЄС має ухвалити рішення щодо нового механізму верховенства права.

Відповідно до цієї схеми країни, які порушують принципи верховенства права, можуть втратити кошти зі спільного бюджету ЄС. Угорщина та Польща подали скаргу на механізм, який був прийнятий у грудні 2020 року. Суд ЄС має винести своє рішення у середу.

Майже 80% жителів Угорщини підтримують членство в ЄС. У минулому Орбан неодноразово чинив різкі атаки проти "бюрократів у Брюсселі", але утримувався від погроз вийти з блоку.

Його щорічне "звернення до нації" в суботу співпало з початком передвиборної кампанії. Угорці обирають новий парламент 3 квітня. Орбан вперше стикається з об’єднаною опозицією і наразі опитування свідчать, що шанси супротивників є приблизно рівними.

Теми: УгорщинаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Угорщина
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: