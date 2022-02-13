Автобуси з пасажирами посадженого в Кишиневі рейсу SkyUp вирушили в Україну

Чотири автобуси з пассажирами рейсу авіакомпанії SkyUp, який був змушений сісти в Кишиневі на вимогу лізингодавця, вирушили до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Завдяки злагодженій роботі консулів 4 автобуси з пасажирами рейсу SkyUp, який здійснив екстрену посадку в Кишеневі, вирушили до України. МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів" - написав він.

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Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити літак, який прямував з Мадейри до Києва, у Кишиневі через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

"12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва" - пояснили в авіакомпанії.

Як повідомлялося, нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти в Київ після того як уряд Нідерландів закликав громадян не їздити до України, бо це надто небезпечно.