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У Польщі готуються до хвилі біженців з України

Неділя, 13 лютого 2022, 16:29
У Польщі готуються до хвилі біженців з України
Getty Images

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що у зв’язку з російською кризою країна готується до різних сценаріїв, в тому числі до напливу біженців з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Очевидно, що через ситуацію в Україні ми готуємося до різних сценаріїв. Один із них – це дії воєвод, пов’язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні" – заявив Камінський.

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Повідомляється, що воєводи вже розіслали відповідні листи до місцевих самоврядувань.

Про те, що воєводи зв’язуються з представниками місцевої влади щодо місць розміщення для можливих біженців з України повідомив мер Цеханова та секретар Асоціації міст Польщі Кшиштоф Косінський.

"Воєводи розпочали контакти з бургомістрами і мерами міст. Нас попросили вказати перелік місць для розміщення біженців, кількість осіб, яких ми можемо прийняти, витрати, пов’язані з цим, час пристосування будівель з рекомендацією до 48 годин",– повідомив Косінський.

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"Треба взяти до уваги школи-інтернати, центри відпочинку та навчання, гуртожитки, хостели, готелі, а також розважальні, ярмаркові та спортивні зали", – сказав Костянтин Радзивілл, Мазовецький воєвода в листі до представників місцевого самоврядування.

Такі дані – у разі напливу біженців з України до Польщі – мають збирати всі воєводи.

"Більшість залежить від доброї волі місцевої влади. Немає примусу вказувати на конкретне місце, але ми можемо це зробити. Я думаю, що органи місцевого самоврядування будуть відкриті до цієї співпраці з урядом", - сказав Кшиштоф Косінський.

Як повідомлялося, міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало план на випадок прибуття великої кількості людей з України.

Теми: Польщабіженці
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