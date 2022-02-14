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В МЗС пояснили, чому не вважають лист РФ в ОБСЄ відповіддю на свій запит щодо військ

Понеділок, 14 лютого 2022, 11:43
В МЗС пояснили, чому не вважають лист РФ в ОБСЄ відповіддю на свій запит щодо військ
ФОТО: ОБСЄ

Україна не вважає відповіддю на свій запит за механізмом зменшення ризиків лист, який Росія надіслала в ОБСЄ після дедлайну - за формальними ознаками та через відсутність у ньому відповіді по суті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Увечері 13 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не отримала відповіді від Росії і тому скликає зустріч ОБСЄ. 

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Згодом з’явилась інформація, що Росія нібито надіслала відповідь. 

Олег Ніколенко підтвердив, що Україна не отримала відповіді протягом передбачених Віденським документом 48 годин, та зазначив, що лист Росії, який вона  поширила в ОБСЄ через кілька годин після закінчення передбаченого терміну, не можна вважати відповіддю.

"По-перше, він не містить жодної запитуваної українською стороною інформації. Натомість у ньому РФ намагалася висунути безпідставні звинувачення на адресу України. По-друге, Росія позначила це повідомлення як таке, яке не має відношення до процедури Віденського документа… Саме тому Дмитро Кулеба вирішив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму - проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ", - пояснив речник. 

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За його словами, зустріч має відбутися протягом 48 годин з моменту запиту, ймовірно - у вівторок 15 лютого. 

Олег Ніколенко додав, що 14 лютого за ініціативи Литви й підтримки Латвії та Естонії в ОБСЄ відбудуться консультації в рамках Віденського документа щодо ситуації у Білорусі - через російсько-білоруські навчання. 

"Україна представить своє бачення загроз від цих навчань та загальної діяльності Росії на території Білорусі. Одночасне скликання Україною засідання щодо Росії та партнерами - щодо Білорусі є частиною ініційованої Україною стратегії дипломатичного стримування РФ", - зазначив він. 

Нагадаємо, Україна активувала механізм зменшення ризиків у п’ятницю 11 лютого, РФ мала надати відповідь протягом 48 годин. 

9 лютого механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ активували країни Балтії, звернувшись до Білорусі через її масштабні спільні з РФ військові навчання.

Теми: МЗСОБСЄ
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