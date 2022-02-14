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Шольц у Києві: питання членства України в НАТО не на порядку денному

Понеділок, 14 лютого 2022, 17:22
КАНЦЛЕР НІМЕЧЧИНИ ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва та напередодні переговорів з Володимиром Путіним заявив, що питання членства України в НАТО наразі є неактувальним. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Питання щодо членства в альянсах на цей момент неактуальне. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному", - заявив Шольц.

Разом з тим він додав, що принцип вільного вибору альянсів не може бути предметом дискусії, і що не може одна держава наказати іншій, де їй бути чи не бути. 

Водночас Шольц виступив за докладення дипломатичних зусиль для деескалації ситуації на таких майданчиках як Нормандський формат, Рада Росія-НАТО чи ОБСЄ.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку підтвердив бажання України вступити в НАТО.

"Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не стоїть за нашу мету", - заявив Зеленський, підкресливши, що членство України в НАТО могло би стати гарантією безпеки України.

Нагадаємо, у західних ЗМІ набули розголосу слова посла України у Британії Вадима Пристайка про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, яку згодом заперечило МЗС. 

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Вадим Пристайко пояснив свої слова, зазначивши, що задля уникнення війни зараз країна готова на певні компроміси, але "вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо", а щодо членства в Альянсі "ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

Речник президента України запевнив, що курс на членство в НАТО залишається пріоритетним для України. 

Теми: НімеччинаНАТОУкраїнаПутін
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