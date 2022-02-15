Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава ОБСЄ у Москві запропонував Росії розпочати новий діалог з безпеки

Вівторок, 15 лютого 2022, 11:48
Глава ОБСЄ у Москві запропонував Росії розпочати новий діалог з безпеки
Голова ОБСЄ Збігнев Рау. Фото osce.org

Міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау запропонував Росії розпочати новий діалог з безпеки в Європі.

Про це він заявив на пресконференції у Москві, пише "Європейська правда".

"Ситуація біля України є дуже напруженою та загрожує ще серйознішою ескалацією. Польське головування в ОБСЄ вживає всіх дій, щоб цьому запобігти і знизити напруженість. Ми запропонували ініціативу нового діалогу на тему європейської безпеки. Я представив пану Лаврову логіку цього проєкту", – сказав Рау.

Реклама:

Міністр додав, що розраховує, що Росія "залучиться до цього проєкту і зробить свій істотний внесок".

"Діалог це найкращий спосіб вирішення важких проблем. Я сподіваюся, що Росія поділяє цей погляд. Єдиним виходом із цієї кризи є дипломатія", – сказав міністр.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав цю пропозицію "цікавою", але сказав, що довіра між країнами ОБСЄ зараз перебуває на рекордно низькому рівні.

ВІДЕО ДНЯ

"Але у відсутності результату на натівському та американському треку розмова у Відні буде заздалегідь безрезультатною, це всі розуміють", – сказав він.

Напередодні лідери США та Великої Британії заявили, що ще залишається надія на дипломатичне вирішення кризи, створеної Росією на кордоні України, але попереджають, що ситуація залишається крихкою.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.

Росія також сформувала свою реакцію на відповіді США та НАТО щодо її вимоги так званих "гарантій безпеки".

Теми: ОБСЄРосіяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: