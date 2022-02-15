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Глава ОБСЄ у Москві запропонував Росії розпочати новий діалог з безпеки

Вівторок, 15 лютого 2022, 12:48
Голова ОБСЄ Збігнев Рау. Фото osce.org

Міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау запропонував Росії розпочати новий діалог з безпеки в Європі.

Про це він заявив на пресконференції у Москві, пише "Європейська правда".

"Ситуація біля України є дуже напруженою та загрожує ще серйознішою ескалацією. Польське головування в ОБСЄ вживає всіх дій, щоб цьому запобігти і знизити напруженість. Ми запропонували ініціативу нового діалогу на тему європейської безпеки. Я представив пану Лаврову логіку цього проєкту", – сказав Рау.

Міністр додав, що розраховує, що Росія "залучиться до цього проєкту і зробить свій істотний внесок".

"Діалог це найкращий спосіб вирішення важких проблем. Я сподіваюся, що Росія поділяє цей погляд. Єдиним виходом із цієї кризи є дипломатія", – сказав міністр.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав цю пропозицію "цікавою", але сказав, що довіра між країнами ОБСЄ зараз перебуває на рекордно низькому рівні.

"Але у відсутності результату на натівському та американському треку розмова у Відні буде заздалегідь безрезультатною, це всі розуміють", – сказав він.

Напередодні лідери США та Великої Британії заявили, що ще залишається надія на дипломатичне вирішення кризи, створеної Росією на кордоні України, але попереджають, що ситуація залишається крихкою.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.

Росія також сформувала свою реакцію на відповіді США та НАТО щодо її вимоги так званих "гарантій безпеки".

Теми: ОБСЄРосіяЄвропа
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