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Глави МЗС Євросоюзу обговорять нарощування Росії – на зустріч запрошено Кулебу

Вівторок, 15 лютого 2022, 14:53
Фото pixabay.com

Міністри закордонних справ ЄС 21 лютого обговорять ситуацію з безпекою в Європі – участь у сніданку з міністрами візьме глава МЗС Україні Дмитро Кулеба.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Міністри обговорять останні події довкола нарощування Росією військових сил навколо України та проведуть дискусію щодо ситуації з безпекою в Європі.

За сніданком міністри закордонних справ ЄС проведуть неформальну бесіду із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

24 січня 2022 року Рада ЄС затвердила висновки у зв'язку з російською кризою, у яких  наголошується на тому, що спроби Росії відтворити розділові лінії на європейському континенті підривають основні засади та принципи, на яких будується європейська безпека.

Міністри також підтвердили повну та непохитну підтримка України.

Як повідомлялося, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в роботу.

Боррель також висловив впевненість у одностайній підтримці нових санкцій проти Росії всіма 27 державами-членами.

Теми: ЄСРосіяМЗС
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