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Генсек НАТО: Росія, схоже, продовжує військове нарощування навколо України, деескалації немає

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 11:57

У Північноатлантичному альянсі поки що не бачать ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми чули від Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля, але поки що ми не бачимо ніякої деескалації на місцях. Навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування", - сказав Столтенберг.

Він додав, що заяви, які вчора пролунали із Москви, надають підстави для обережного оптимізму, тому що це був меседж про дипломатію.

"Але в тойже час ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля. Також необхідно побачити чи справді буде російське відведення, ми уважно моніторимо ситуацію навколо України. І ми бачимо, що вони збільшують кількість військ, тому поки що немає деескалації", - сказав Столтенберг.

Він знову нагадав, що в НАТО поки не отримали відповіді від РФ на їхні письмові пропозиції, які були надіслані 26 січня.

"Ми хочемо повторити наш меседж Росії, що ми готові сісти і вести дискусію з ними. Але водночас ми готуємося до найгіршого. І якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то заплатить високу ціну. І ми продовжимо викривати плани та дії РФ, щоб ускладнити проведення агресивних дій проти України", - сказав генсек.

Столтенберг висловив надію, що Росія приєднається до діалогу і вибере дипломатію замість конфронтації.

Нагадаємо, Україна звернулася до Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи НАТО (EADRCC) із проханням про міжнародну допомогу для масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру.

Теми: НАТОУкраїна
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