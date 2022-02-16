Лукашенко вирушить до Москви на перемовини з Путіним
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 18 лютого вирушить з візитом до Москви та зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Серед питань, які планують обговорювати - "розвиток торговельно-економічної співпраці, актуальні виклики для безпеки у регіоні та спільні дії для забезпечення національних інтересів обох країн, міжнародна проблематика".
Нагадаємо, 10 лютого Росія та Білорусь почали 10-денні спільні військові навчання "Союзна рішучість". За оцінками НАТО, зараз на території країни перебуває 30 тисяч військових РФ і це найбільше з часів холодної війни.
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