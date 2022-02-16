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Лукашенко вирушить до Москви на перемовини з Путіним

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 17:46
Лукашенко (ліворуч) і Путін (праворуч) в Сочі, Росія в 2021 році. Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 18 лютого вирушить з візитом до Москви та зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Серед питань, які планують обговорювати - "розвиток торговельно-економічної співпраці, актуальні виклики для безпеки у регіоні та спільні дії для забезпечення національних інтересів обох країн, міжнародна проблематика".

Нагадаємо, 10 лютого Росія та Білорусь почали 10-денні спільні військові навчання "Союзна рішучість". За оцінками НАТО, зараз на території країни перебуває 30 тисяч військових РФ і це найбільше з часів холодної війни. 

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А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі.

Теми: ЛукашенкоПутінРосіявійна
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