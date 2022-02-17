Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава Міноборони Британії: Росія продовжувала нарощування військ останні 48 годин

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 15:15
Міністр оборони Великої британії бен воллес. фото: getty images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що про Росію судитимуть за її діями, а не заявами, оскільки нарощування військ продовжується.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми бачили протилежність до деяких тверджень. Ми бачили збільшення чисельності військ за останні 48 годин на 7000 людей…Думаю, ми повіримо їм на слово, але про Росію ми судитимемо за їхніми діями, і наразі нарощування військ триває", - сказав Воллес.

Міністр додав, що НАТО є єдиним і "смертельно серйозно ставиться до того, як ми протистоятимемо загрозі, що походить від України і, можливо, нашій безпеці".

Виступаючи після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, він сказав, що для Росії стає "трагічно нормальним" використовувати "зловмисні дії та загрози, щоб спробувати досягти свого", і Європа має відреагувати на це.

"Це справжній виклик стабільності Європи", - додав Воллес.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Теми: Велика БританіяРосіявійнаармія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Усі новини...
Велика Британія
Глава МЗС Британії: Путін може затягнути нинішню кризу на місяці
Британія планує покінчити з "золотими візами", які приваблюють багатих росіян
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – британська розвідка
Останні новини
09:25
МЗС: Настав час діяти для припинення агресії РФ
09:01
Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей
08:50
Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
08:24
В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
Усі новини...