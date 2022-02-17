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Глава Міноборони Британії: Росія продовжувала нарощування військ останні 48 годин

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 14:15
Глава Міноборони Британії: Росія продовжувала нарощування військ останні 48 годин
Міністр оборони Великої британії бен воллес. фото: getty images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що про Росію судитимуть за її діями, а не заявами, оскільки нарощування військ продовжується.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми бачили протилежність до деяких тверджень. Ми бачили збільшення чисельності військ за останні 48 годин на 7000 людей…Думаю, ми повіримо їм на слово, але про Росію ми судитимемо за їхніми діями, і наразі нарощування військ триває", - сказав Воллес.

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Міністр додав, що НАТО є єдиним і "смертельно серйозно ставиться до того, як ми протистоятимемо загрозі, що походить від України і, можливо, нашій безпеці".

Виступаючи після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, він сказав, що для Росії стає "трагічно нормальним" використовувати "зловмисні дії та загрози, щоб спробувати досягти свого", і Європа має відреагувати на це.

"Це справжній виклик стабільності Європи", - додав Воллес.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Теми: Велика БританіяРосіявійнаармія
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