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У парламенті Німеччини відхилили ініціативу ХДС/ХСС про надання Україні зброї

"Європейська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 13:30
Фото bundestag.de

У парламенті Німеччини 17 лютого відхилили ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про негайне надання Києву оборонного озброєння.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер в німецькому парламенті відбулися слухання щодо ставлення Заходу до політики Росії, під час яких опозиційний блок ХДС/ХСС, який нині очолює Фрідріх Мерц, висунув ініціативу під назвою "Протидія політиці Росії єдністю Заходу".

У запропонованому документі містився заклик до німецького уряду негайно змінити свій курс, щоб дозволити постачання в Україну товарів військового призначення та зброї для самооборони.

"Правильно, що уряд Німеччини утримався від поставок зброї Україні на тлі переговорів, що продовжуються, у нормандському форматі.

Однак ця позиція застаріла у зв'язку з масовим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, що суперечить букві та духу Мінських угод та різко погіршує ситуацію з безпекою", - сказано у документі, запропонованому для схвалення парламентом.

Опозиціонери відзначають, що через свою ідеологічну позицію новий федеральний уряд всього за кілька тижнів "розбив багато фарфору" в Альянсі та закликають коаліційний уряд не ставити під загрозу "величезне зростання довіри до Німеччини за 16 років перебування Ангели Меркель на міжнародній арені".

Блок ХДС/ХСС також закликав уряд покласти край "небезпечному курсу коливання в політиці щодо Росії". З точки зору ХДС/ХСС, політика чинного уряду викликає роздратування у партнерів по НАТО та ЄС, а також у сусідів та дружніх держав. 

Депутати ХДС/ХСС зажадали від федерального уряду "чітко і недвозначно" назвати Росію причиною напруженої загрозливої ситуації та вжити необхідних заходів.

Втім, ініціатива не знайшла підтримки серед решти німецьких депутатів, усі інші парламентські групи відхилили заяву ХДС/ХСС.

Раніше новий лідер партії Фрідріх Мерц вже неодноразово висловлювався за продаж Україні оборонної зброї з огляду на російську загрозу та закликав ФРН не блокувати постачання з інших країн. 

Про те, чи можливо переконати Берлін зайняти більш принципову позицію щодо російської загрози, дивіться інтерв'ю з Сєргєєм Сумлєнним: Як Росія купує німців? Чому Берлін не дає зброю Україні? Як це змінити? Відверті відповіді

Теми: НімеччинаУкраїназброяРосія
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