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РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордону України – США

"Європейська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 14:04

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявляє, що Росія нині зосередила поблизу України 169-190 тисяч військових.

Про це йдеться у заяві Сполучених Штатів до зустрічі за Віденським документом, повідомляє "Європейська правда".

"Ми оцінюємо, що Росія, ймовірно, зібрала від 169 000 до 190 000 особового складу в Україні та поблизу неї в порівнянні з приблизно 100 000 на 30 січня. Ця оцінка включає військові частини вздовж кордону, в Білорусі та в окупованому Криму; Нацгвардію РФ та інші підрозділи внутрішньої безпеки, дислоковані в цих районах; і керовані Росією сили на сході України" - заявив Карпентер.

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За його словами, у той час як Росія намагається применшити чи обдурити світ щодо своєї наземної та повітряної підготовки, російські військові анонсували широкомасштабні військово-морські навчання в Чорному морі, Балтійському морі та Арктиці.

"Росія публічно заявила, що лише в навчаннях у Чорному морі беруть участь понад 30 кораблів, і ми вважаємо, що десантні кораблі Північного та Балтійського флотів були направлені в Чорне море для поповнення тамтешніх сил" - йдеться у заяві США.

За словами посла, зараз спостерігається найзначніша військова мобілізація в Європі з часів Другої світової війни.

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"Проте Російська Федерація відсутня на сьогоднішньому важливому спільному засіданні і відмовляється пролити світло на безпрецедентне нарощування військової сили. Натомість прохання про роз’яснення своїх військових дій згідно з Віденським документом, який, нагадаю, є механізмом, на який Москва добровільно підписалася, вона охарактеризувала як "провокацію" - зазначив Карпентер.

Як повідомлялося, ОБСЄ у п'ятницю проведе спеціальне засідання за запитом України через  незвичайну військову активність РФ біля її кордонів. РФ від участі відмовилась.

Теми: РосіязброяУкраїнаСША
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