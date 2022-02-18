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Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки, боєприпаси та радари

"Європейська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 15:52
фото Getty Images

Нідерланди вирішили надати Україні снайперські гвинтівки, боєприпаси, радари, каски ти протиосколкові жилети.

Таке рішення у п’ятницю ухвалив уряд країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.

Зокрема, уряд вирішив надати Україні 100 снайперських гвинтівок та 30 тисяч боєприпасів.

Окрім снайперських гвинтівок, буде надано п’ять радарів для виявлення озброєнь, тридцять металошукачів, два радари спостереження на полі бою та два роботи для виявлення морських мін.  

Крім того, до Києва буде відправлено 3000 бойових касок та 2000 протиосколкових жилетів. 

Надання інших озброєнь та систем також обговорювалось, однак можливість їх надання обмежена експортними правилами ЄС, а також необхідністю надіслати до України відповідних інструкторів, що наразі неможливо.

Міністр оборони Кайса Оллонгрен підкреслила, що вся допомога необхідна для самооборони, і висловила сподівання, що потреби для її застосування не виникне. 

11 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що низка європейських держав, які поки що не надавали Україні військову підтримку, розглядають зараз такі рішення.

Теми: НідерландиУкраїназброя
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