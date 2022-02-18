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Віцепрезидентка США, генсек НАТО та лідери країн Балтії обговорили російську загрозу

"Європейська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 18:55

У п’ятницю 18 лютого віцепрезидентка США Камала Гарріс та генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрілися з лідерами Литви, Латвії та Естонії, центральною темою розмови була російська загроза.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Камала Гарріс закликала Кремль до дипломатичного шляху та повторила попередження про серйозні наслідки у разі рішення про подальшу агресію проти України.

Вона наголосила, що союзники у НАТО готові об’єднано і рішуче відповісти санкціями, та віддані принципу Альянсу про те, що напад на одного союзника означатиме напад на всіх. 

"Ми чітко дали зрозуміти, що відкриті для дипломатії. Зараз час Росії продемонструвати, що вона теж серйозно каже про це", - зазначила віцепрезидентка США.

Лідери Естонії, Латвії та Литви висловили думку, що стримати Росію допоможуть лише демонстрація єдності між союзниками, погроза жорсткими санкціями та посилення східного флангу НАТО.

"Над Європою нависла загроза війни, на жаль, ми повинні це визнати", - сказав президент Литви Гітанас Науседа. 

Він висловився за постійну присутність американського контингенту у Литві, наголосивши, що стримування - єдиний спосіб зупинити РФ.

Теми: СШАНАТОЛатвіяЕстонія
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