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ЄС запровадить санкції щодо Білорусі в разі її участі у нападі на Україну - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 10:54

Європейський союз запровадить проти Мінська нові санкції, якщо Білорусь візьме участь у нападі Росії на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW із посиланням на високопоставлене джерело у структурах Євросоюзу.

За словами чиновника, ЄС зараз працює над новими санкціями щодо Білорусі, включно з економічними обмежувальними заходами.

"Так, ми розглядаємо санкції проти Білорусі, якщо вона братиме участь у атаці проти України", - заявив високопосадовець.

Він уточнив, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 21 лютого рішення за новими санкціями проти режиму Олександра Лукашенка не очікується.

Співрозмовник нагадав, що 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти Лукашенка за сфальсифіковані вибори президента та за внутрішні репресії. У 2021 році ЄС запровадив санкції також за примусову посадку літака Ryanair і за використання мігрантів для тиску на Європу.

"Тепер ми на третій главі цієї епопеї. А саме, що Лукашенко надає Росії територію своєї країни, якою він нелегітимно править, для потенційної агресії проти України", - додало джерело.

Нагадаємо, Європейський Союз підготував жорсткий пакет санкцій проти Росії на випадок військового вторгнення в Україну.

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