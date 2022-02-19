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Генсек НАТО: ризик конфлікту реальний, Росія не відводить війська

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 11:15
Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Росія не проводить відведення своїх військ від кордонів України попри свої заяви.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Попри заяви Москви, ми не бачимо жодних ознак відведення чи деескалації. Навпаки, російське нарощування триває. Ми продовжуємо моніторинг і закликаємо Росію зробити те, про що вони сказали, і відвести свої війська від кордонів України. Це буде перший важливий крок до мирного вирішення", - сказав Столтенберг.

Він заявив, ризик конфлікту реальний і АТО продовжує дипломатичні зусилля для пошуку дипломатичного рішення.

"Сьогодні небезпечні дні для Європи. Росія збирає війська навколо України. Ми не знаємо, що станеться, але ризик конфлікту реальний. Для Росії не пізно змінити курс, відійти від прірви, припинити підготовку до війни і почати працювати над мирним вирішенням. НАТО готове до діалогу з Москвою", - додав генсек.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Дивіться також: Сценарії агресії РФ: реальність загрози, варіанти нападу, тиск на Україну. 

Теми: НАТО
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