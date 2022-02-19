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Глава МЗС Британії - Зеленському: готові покарати російських олігархів санкціями

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 18:18

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій.

Про це вона заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

Трасс відповідала на питання щодо заяви президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".

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"Я чула, що президент Зеленський казав про санкції. Ми рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми зупинимо для олігархів можливість міжнародного руху їхніх коштів, ми зупинимо їхні подорожі, ми ускладнимо доступ російських компаній до фінансових ринків", - сказала Трасс.

"Ми вже підготували санкційний пакет, ми вже надаємо оборонну підтримку Україні", - додала міністр.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у випадку вторгнення.

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Віцепрезидентка США Каміла Гарріс також підтвердила, що Сполучені Штати разом із союзниками запровадять безпрецедентні економічні санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну.

Теми: санкціїВелика БританіяРосіяЗеленський
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