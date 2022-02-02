СБУ заявляє, що викрила ще трьох неповнолітніх, які вчиняли "мінування"

Служба безпеки України повідомляє, що затримала ще трьох неповнолітніх причетних до повідомлень про "мінування" в Україні.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Встановлено ще трьох зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки на Черкащині. За інформацією СБУ, ними виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області. Зокрема, двоє студентів з Черкас та один мешканець Сміли.

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Усі вони – замовляли "послуги" із псевдомінування в закритих телеграм-каналах, які країна-агресор використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Серед інших, вони писали й уже викритому СБУ "мінеру".

Він, нагадаємо, не лише користувався закритими чатами в "Телеграм", а й створив власний канал, на якому приймав "замовлення".

Деталі: Повідомляється, що усі викриті зловмисники зізналися у вчиненому, пояснили, що "замінуваннями" прагнули "зірвати навчальний процес та розважитися".

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Під час обшуків у зловмисників вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та направлені замовлення на мінування об’єктів.

За фактами "мінувань" відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Водночас вказується, що викритим зловмисникам досі не повідомлено про підозру.

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