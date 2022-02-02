Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ заявляє, що викрила ще трьох неповнолітніх, які вчиняли "мінування"

Середа, 2 лютого 2022, 12:32
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що затримала ще трьох неповнолітніх причетних до повідомлень про "мінування" в Україні.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Встановлено ще трьох зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки на Черкащині. За інформацією СБУ, ними виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області. Зокрема, двоє студентів з Черкас та один мешканець Сміли.

Усі вони – замовляли "послуги" із псевдомінування в закритих телеграм-каналах, які країна-агресор використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Серед інших, вони писали й уже викритому СБУ "мінеру".

Він, нагадаємо, не лише користувався закритими чатами в "Телеграм", а й створив власний канал, на якому приймав "замовлення".

Деталі: Повідомляється, що усі викриті зловмисники зізналися у вчиненому, пояснили, що "замінуваннями" прагнули "зірвати навчальний процес та розважитися".

Під час обшуків у зловмисників вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та направлені замовлення на мінування об’єктів.

За фактами "мінувань" відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Водночас вказується, що викритим зловмисникам досі не повідомлено про підозру.

Передісторія:

  • В кінці січня СБУ повідомила, що затримала зловмисника-студента, який здійснив 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ на Черкащині через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.

Українська правда
Теми: СБУмінування
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
СБУ
СБУ і БЕБ пояснили обшуки на комбінатах Ахметова: несплата податків на 18 мільярдів
Судитимуть колишнього співробітника СБУ, який катував полонених в "Ізоляції"
СБУ затримала учасницю терорристичної групи "Пятнашка"
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає нардепу Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:47
Чатував у спортшколі: чоловік намагався познайомитися із школяркою і потрапив до поліції
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
Усі новини...