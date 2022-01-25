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СБУ затримала студента, який на замовлення РФ займався "мінуванням"

Вівторок, 25 січня 2022, 17:29
СБУ затримала студента, який на замовлення РФ займався мінуванням
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала зловмисника, який здійснив 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ на Черкащині через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ..

Джерело: Повідомлення СБУ

Дослівно: "Встановлено, що студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення щодо мінування різних об’єктів. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торгівельно-розважальні центри Черкащини.

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Крім цього, "анонімний терорист" створив власний телеграм-канал.

Там він розміщував фото та відео матеріали про результати "замінувань", також отримував замовлення від інших осіб на чергові об’єкти. Наразі встановлено, що трьом "замовникам" вдалося реалізували свій злочинний намір. Відомо, що через цей канал він отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання".

Деталі: Інформація про мінування жодного разу не підтверджувалася. Хлопця затримали в навчальному закладі. Як повідомляє СБУ, він зізнався у вчинених анонімних повідомленнях та мотивував свою діяльність тим, що "хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток за "замовлення" мінувань".

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Під час обшуків у нього вилучили техніку, на яких є листування та отримання замовлень від російських кураторів.

За фактом здійснення неправдивих повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: СБУмінування
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