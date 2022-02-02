Бойовики скинули з дрона гранатометний постріл на КПВВ "Гнутове"

Вранці 2 лютого окупанти сходу України скинули гранатометний постріл на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області, ледь не поранивши українського військового.

Джерело: Facebook-сторінка Операції об'єднаних сил

Деталі: Близько 8:30 ранку середи російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.

Дослівно: "Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ.

В результаті атаки БПЛА втрат серед особового складу немає. В той же час, одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати".