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Бойовики скинули з дрона гранатометний постріл на КПВВ "Гнутове"

Середа, 2 лютого 2022, 12:03
Бойовики скинули з дрона гранатометний постріл на КПВВ Гнутове
Фото з facebook ООС

Вранці 2 лютого окупанти сходу України скинули гранатометний постріл на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області, ледь не поранивши українського військового. 

Джерело: Facebook-сторінка Операції об'єднаних сил

Деталі: Близько 8:30 ранку середи російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.

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Дослівно: "Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ.

В результаті атаки БПЛА втрат серед особового складу немає. В той же час, одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати".

 

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Теми: Донбасбойові діїООСДонецька область
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