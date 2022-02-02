Бойовики на Донбасі жаліються на "київські мінування"

Проросійські бойовики на Донбасі заявляють, що отримують повідомлення, зокрема з підконтрольної Києву території, про мінування закладів у різних містах в ОРДО.

Джерело: повідомлення інформаційних ресурсів бойовиків ОРДО

Деталі: В повідомленні вказується, що надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів у Донецьку, Горлівці, Єнакієвому і Макіївці.

Також начебто аналогічну інформацію опублікували "керівники адміністрацій" Жданівки, Кіровського, Іловайська, Докучаєвська, Харцизька та Новоазовського району.

Бойовики стерджують, що за тиждень це третій випадок, коли "надходить інформація про замінування будівель у ДНР". Також вони заявляють, що "частина дзвінків надійшла із підконтрольної Києву території".

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