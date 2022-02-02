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Бойовики на Донбасі жаліються на "київські мінування"

Середа, 2 лютого 2022, 12:43
Бойовики на Донбасі жаліються на київські мінування
Фото: "Слово і діло"

Проросійські бойовики на Донбасі заявляють, що отримують повідомлення, зокрема з підконтрольної Києву території, про мінування закладів у різних містах в ОРДО.

Джерело: повідомлення інформаційних ресурсів бойовиків ОРДО

Деталі: В повідомленні вказується, що надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів у Донецьку, Горлівці, Єнакієвому і Макіївці. 

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Також начебто аналогічну інформацію опублікували "керівники адміністрацій" Жданівки, Кіровського, Іловайська, Докучаєвська, Харцизька та Новоазовського району.

Бойовики стерджують, що за тиждень це третій випадок, коли "надходить інформація про замінування будівель у ДНР". Також вони заявляють, що "частина дзвінків надійшла із підконтрольної Києву території".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Українська розвідка має докази, що Росія перегруповує збройні підрозділи на тимчасово окупованій території Донеччини й Луганщини.

Теми: Донбасмінування
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