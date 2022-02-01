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Росія перегруповує війська на Донбасі – розвідка

Вівторок, 1 лютого 2022, 15:38
Російські військові в ході окупації Криму 2014 року. Фото: Getty images

Українська розвідка має докази, що Росія перегруповує збройні підрозділи на тимчасово окупованій території Донеччини й Луганщини.

Джерело: facebook-сторінка Головного управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "Зокрема, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь".

Деталі: Крім того, українські розвідники дізналися, що внаслідок нестатутних відносин минулого тижня загинуло двоє військовослужбовців, ще одного – тяжко поранено. 

У ГУР припускають, що утримання сил в постійній напрузі впливає на морально-психологічний стан солдатів окупаційних військ.

Читайте також: Три питання щодо широкомасштабної війни з Росією 

Передісторія: 

  • У ході виступу з нагоди початку чергової сесії у Верховній Раді, президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок консультацій у Нормандському форматі "з’явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання". Водночас він закликав українців "розраховувати лише самих на себе, а не намагатися сподобатися закордоном".
  • Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що в разі повномасштабного наступу Україна зможе змобілізувати 2,5 мільйонів громадян.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі немає загроз такого рівня, щоби запроваджувати воєнний стан. Він додав, що росіяни наразі не створили ударні угруповання, а ситуація на Сході України не відрізняється від загострення навесні 2021 року.
  • Представниця США в Раді безпеки ООН заявила, що в американської розвідки є дані, що Росія планує сконцентрувати близько 30 тисяч військових на кордоні Білорусі та України в найближчі два тижні.

Українська правда
Теми: війнарозвідкаДонбасРосія
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