Росія перегруповує війська на Донбасі – розвідка

Російські військові в ході окупації Криму 2014 року. Фото: Getty images

Українська розвідка має докази, що Росія перегруповує збройні підрозділи на тимчасово окупованій території Донеччини й Луганщини.

Джерело: facebook-сторінка Головного управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "Зокрема, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь".

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Деталі: Крім того, українські розвідники дізналися, що внаслідок нестатутних відносин минулого тижня загинуло двоє військовослужбовців, ще одного – тяжко поранено.

У ГУР припускають, що утримання сил в постійній напрузі впливає на морально-психологічний стан солдатів окупаційних військ.

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