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Уряд погодив призначення нового глави Київської ОДА

Середа, 2 лютого 2022, 13:12
Уряд погодив призначення нового глави Київської ОДА
ОЛЕКСІЙ КУЛЕБА, ФОТО КМДА

Кабінет міністрів на засіданні 2 лютого погодив призначення Олексія Кулеби на посаді голови Київської обласної держадміністрації.

Джерело: представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук

Деталі: Під час розгляду кадрових рішень уряд погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

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Також Кабмін погодив звільнення з посади чинного глави Київської ОДА Василя Володіна.

Що було раніше: У січні 2022 року "Українська правда" з посиланням на джерела в "Слузі народу" повідомляла, що у разі ухвалення закону про столицю Кулеба може стати главою Київської міської держадміністрації.

Кулебу називали "компромісною фігурою" між Офісом президента і нинішнім головою КМДА Віталієм Кличком.

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Довідково: Кулеба з початку 2021 року займав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Як повідомляє "Вечірній Київ", Кулебі 38 років, у 2005 році він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "міжнародна економіка". Кандидат наук з державного управління.

Працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом в Києві, займався підприємницькою діяльністю, був помічником депутата Київської міськради та радником гендиректора столичного КП "Плесо".

У 2018-2019 роках працював директором киъвського ТОВ "Asper Естейт", 2019-2020 роки -  директор департаменту міського благоустрою КМДА.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівКиївська областьмісцева влада
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