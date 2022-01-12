Стало відомо, хто претендує замінити Кличка в КМДА

Якщо закон про столицю буде повністю прийнятим, то головним претендентом на посаду очільника Київської міської держадміністрації називають Олексія Кулебу, першого заступника голови КМДА.

Джерело: співрозмовники Української правди в партії "Слуга народу"

Деталі: За їхньою інформацією, Кулеба є компромісною фігурою між Офісом президента і нинішнім головою адміністрації Віталієм Кличком.

Водночас джерела в СН визнають, що прийняти закон у другому читанні буде досить проблематично через брак голосів. Наприклад, група "За майбутнє" поки своїх голосів не дає.

Довідково: Кулеба є першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Як повідомляє "Вечірній Київ", Кулебі 38 років, у 2005 році він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "міжнародна економіка". Кандидат наук з державного управління.

Працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом в Києві, займався підприємницькою діяльністю, був помічником депутата Київської міськради та радником гендиректора столичного КП "Плесо".

У 2018-2019 роках працював директором киъвського ТОВ "Asper Естейт", 2019-2020 роки - директор департаменту міського благоустрою КМДА.

З початку 2021 року обіймає нинішню посаду.