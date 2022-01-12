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Стало відомо, хто претендує замінити Кличка в КМДА

Середа, 12 січня 2022, 11:28
Претендент на посаду Олексій Кулеба, фото КМДА

Якщо закон про столицю буде повністю прийнятим, то головним претендентом на посаду очільника Київської міської держадміністрації називають Олексія Кулебу, першого заступника голови КМДА.

Джерело: співрозмовники Української правди в партії "Слуга народу"

Деталі: За їхньою інформацією, Кулеба є компромісною фігурою між Офісом президента і нинішнім головою адміністрації Віталієм Кличком.

Водночас джерела в СН визнають, що прийняти закон у другому читанні буде досить проблематично через брак голосів. Наприклад, група "За майбутнє" поки своїх голосів не дає.

Довідково: Кулеба є першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Як повідомляє "Вечірній Київ", Кулебі 38 років, у 2005 році він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "міжнародна економіка". Кандидат наук з державного управління.

Працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом в Києві, займався підприємницькою діяльністю, був помічником депутата Київської міськради та радником гендиректора столичного КП "Плесо".

У 2018-2019 роках працював директором киъвського ТОВ "Asper Естейт", 2019-2020 роки -  директор департаменту міського благоустрою КМДА.

З початку 2021 року обіймає нинішню посаду.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКМДАКиївзаконодавствоСлуга народу


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