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Від початку доби ворог двічі порушував режим тиші на Донбасі

Середа, 2 лютого 2022, 17:52

Від початку доби 2 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пункт в`їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині.

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.

Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Вказано, що рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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