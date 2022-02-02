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Експерти прогнозують, що Україна не здобуде медалей на Олімпіаді. Міністр вважатиме це "провалом"

Середа, 2 лютого 2022, 21:24
Експерти прогнозують, що Україна не здобуде медалей на Олімпіаді. Міністр вважатиме це провалом
Вадим Гуцайт, фото: Ельдар сарахман, уп

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт назвав "провалом", якщо Україна не здобуде медалей на Олімпіаді 2022 року в Пекіні. Тим часом міжнародні експерти прогнозують країні 0 медалей.

Джерело: Гуцайт в інтерв’ю "Трибуні", прогнози Gracenote та The Associated Press

Пряма мова Гуцайта: "Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п’єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі…

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Але у фрістайлі є шанси, та й в біатлоні як завжди – є моменти, де ми можемо розраховувати на вдалий виступ. А може десь ще якісь спортсмени прорвуться – наприклад, Гераскевич в скелетоні. Все може бути.

Тому хвилювання, бо це ж Олімпіада, а після неї завжди починається розбір – хто винен, чому немає медалей".

Деталі: За оновленим прогнозом від експертів Gracenote, Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей

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AP також не очікує від України медалей.

Довідково. Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена на Олімпіаді в Пекіні у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складатиметься з 45-ти спортсменів.

Нагадаємо: НОК оприлюднив склад збірної на Олімпійські ігри у Пекіні.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаКитайспорт
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