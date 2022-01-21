Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НОК оприлюднив склад збірної на Олімпійські ігри у Пекіні

П'ятниця, 21 січня 2022, 17:47
колаж НОК

45 спортсменів представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні в 12 спортивних дисциплінах.

Джерело: НОК

Деталі: Це рекордна кількість видів спорту на Зимовій Олімпіаді, в яких виступатимуть українці – у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

На цих Іграх буде на 12 атлетів більше, ніж на попередніх у 2018 році.

Вперше в історії Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).

Після перерви у два олімпійських цикли, до складу нашої збірної повернулися представники шорт-треку і одразу з двома перепустками на Ігри, та фігуристи у командних змаганнях.

Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на Іграх у Ванкувері в 2010 році. Через 12 років після того Україну представлять троє спортсменів.

Кількість фристайлістів збільшилася, у порівнянні з минулими Іграми, з 2 до 5.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує чотирьох Олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також три призери Юнацьких Олімпійських ігор – фігуристи Олександра Назарова-Максим Нікітін та Іван Шмуратко.

До складу делегації увійшли 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

 
 
 
 
 
 

Українська правда
Теми: ОлімпіадаКитай
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Москва знову погрожує: зібралася "захищати" в ОРДЛО "своїх громадян"

Австрія підтримує жорсткі санкції проти Росії, але є нюанс

Мураєв про прогноз очолення маріонеткового режиму РФ в Україні: "Якесь глупство"

Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ

Лише відставки командувача ВМС Німеччини недостатньо – український дипломат

фото, відеоПішов з життя співзасновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник

Усі новини...
Олімпіада
Китай запровадив локдаун ще в одному місті-мільйоннику: до Олімпіади менше місяця
Японія не відправлятиме чиновників на Олімпіаду в Китаї — ЗМІ
З літньої Олімпіади можуть зникнути три "класичні" види спорту
Останні новини
14:58
фотоЗагроза Україні з боку Росії: Байден провів нараду по реакції на дії Путіна
14:31
відеоСуд над РФ у Страсбурзі. Чого чекати та що вимагає Україна
14:27
Москва знову погрожує: зібралася "захищати" в ОРДЛО "своїх громадян"
13:58
У Німеччині планують обмежити можливість ПЛР-тестування на коронавірус
13:49
фотоУ Карпатах лавина накрила людей, рятувальники просять не йти в гори
13:20
Завдяки індустріальним паркам Україна може отримати від $2,5 млрд - Шмигаль
13:08
Австрія підтримує жорсткі санкції проти Росії, але є нюанс
12:45
Мураєв про прогноз очолення маріонеткового режиму РФ в Україні: "Якесь глупство"
12:20
Лондон про відправку своїх військ до України: "Це малоймовірно"
11:47
На Южно-Українській АЕС відключили енергоблок для ремонту
Усі новини...