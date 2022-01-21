Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НОК оприлюднив склад збірної на Олімпійські ігри у Пекіні

П'ятниця, 21 січня 2022, 16:47
НОК оприлюднив склад збірної на Олімпійські ігри у Пекіні
колаж НОК

45 спортсменів представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні в 12 спортивних дисциплінах.

Джерело: НОК

Деталі: Це рекордна кількість видів спорту на Зимовій Олімпіаді, в яких виступатимуть українці – у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Реклама:

На цих Іграх буде на 12 атлетів більше, ніж на попередніх у 2018 році.

Вперше в історії Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).

Після перерви у два олімпійських цикли, до складу нашої збірної повернулися представники шорт-треку і одразу з двома перепустками на Ігри, та фігуристи у командних змаганнях.

ВІДЕО ДНЯ

Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на Іграх у Ванкувері в 2010 році. Через 12 років після того Україну представлять троє спортсменів.

Кількість фристайлістів збільшилася, у порівнянні з минулими Іграми, з 2 до 5.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує чотирьох Олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також три призери Юнацьких Олімпійських ігор – фігуристи Олександра Назарова-Максим Нікітін та Іван Шмуратко.

До складу делегації увійшли 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

 
 
 
 
 
 

Українська правда
Теми: ОлімпіадаКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Олімпіада
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
03:04
У південно-східних областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: