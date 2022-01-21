НОК оприлюднив склад збірної на Олімпійські ігри у Пекіні

45 спортсменів представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні в 12 спортивних дисциплінах.

Джерело: НОК

Деталі: Це рекордна кількість видів спорту на Зимовій Олімпіаді, в яких виступатимуть українці – у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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На цих Іграх буде на 12 атлетів більше, ніж на попередніх у 2018 році.

Вперше в історії Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).

Після перерви у два олімпійських цикли, до складу нашої збірної повернулися представники шорт-треку і одразу з двома перепустками на Ігри, та фігуристи у командних змаганнях.

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Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на Іграх у Ванкувері в 2010 році. Через 12 років після того Україну представлять троє спортсменів.

Кількість фристайлістів збільшилася, у порівнянні з минулими Іграми, з 2 до 5.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує чотирьох Олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також три призери Юнацьких Олімпійських ігор – фігуристи Олександра Назарова-Максим Нікітін та Іван Шмуратко.

До складу делегації увійшли 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.