Обстріл на Донбасі: військового від поранення врятувало посвідчення у кишені
Середа, 2 лютого 2022, 22:19
Під час обстрілу російськими окупантами по КПВВ "Гнутове" осколок потрапив у військового ДПСУ. Його від поранення врятували документи в кишені.
Джерело: ООС
Деталі: Повідомляється, що в одного воїна потрапив осколок, який застряг у посвідченні військовослужбовця.
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Він розповів, що у нагрудній кишені лежало посвідчення, паспорт та жетон. Осколок пробив паспорт та погнув жетон.
За словами військового, посвідчення зупинило осколок.
В ООС зазначають, що для обстрілу цього дорожнього коридору бойовики використали літальний апарат, з якого скинули ВОГ-17.
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Також протягом доби 2 лютого у напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь з гранатометів.
Українська правда