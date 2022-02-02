Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл на Донбасі: військового від поранення врятувало посвідчення у кишені

Середа, 2 лютого 2022, 22:19
Обстріл на Донбасі: військового від поранення врятувало посвідчення у кишені
скриншот

Під час обстрілу російськими окупантами по КПВВ "Гнутове" осколок потрапив у військового ДПСУ. Його від поранення врятували документи в кишені.

Джерело: ООС

Деталі: Повідомляється, що в одного воїна потрапив осколок, який застряг у посвідченні військовослужбовця.

Реклама:

Він розповів, що у нагрудній кишені лежало посвідчення, паспорт та жетон. Осколок пробив паспорт та погнув жетон.

За словами військового, посвідчення зупинило осколок.

В ООС зазначають, що для обстрілу цього дорожнього коридору бойовики використали літальний апарат, з якого скинули ВОГ-17.

ВІДЕО ДНЯ

Також протягом доби 2 лютого у напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь з гранатометів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Донбас
Майже 70% українців добре та нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: