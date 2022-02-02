Обстріл на Донбасі: військового від поранення врятувало посвідчення у кишені

Під час обстрілу російськими окупантами по КПВВ "Гнутове" осколок потрапив у військового ДПСУ. Його від поранення врятували документи в кишені.

Джерело: ООС

Деталі: Повідомляється, що в одного воїна потрапив осколок, який застряг у посвідченні військовослужбовця.

Він розповів, що у нагрудній кишені лежало посвідчення, паспорт та жетон. Осколок пробив паспорт та погнув жетон.

За словами військового, посвідчення зупинило осколок.

В ООС зазначають, що для обстрілу цього дорожнього коридору бойовики використали літальний апарат, з якого скинули ВОГ-17.

Також протягом доби 2 лютого у напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь з гранатометів.