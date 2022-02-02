Ляшко назвав 9 областей, які можуть "почервоніти" незабаром

Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що незабаром комісія ТЕБ та НС розгляне, чи вводити "червоний" рівень епіднебезпеки у таких областях, як Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська та Хмельницька.

Джерело: Ляшко під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ляшка: "Зараз дві області перебувають на червоному рівні епіднебезпеки.

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Також Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька, тобто ще 9 областей, найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС.

Будемо дивитися, яке рішення приймаємо з приводу введення чи невведення червоного рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації".

Нагадаємо: За добу 1 лютого в Україні зафіксували 35 014 випадків інфікування коронавірусом.