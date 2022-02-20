Кремль сприймає демократичний вибір України як екзистенційну загрозу - глава Євроради

Глава Європейської ради Шарль Мішель вважає, що демократичний вибір України сприймається у Кремлі як екзистенційна загроза через його потенційний ефект на весь регіон.

Таку думку він висловив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Народ України здійснив вільний вибір на користь демократичних цінностей та реформ - і це велика цінність. Але цей демократичний вибір сприймається у Кремлі як екзистенційна загроза через його потенційний спіральний ефект на весь регіон", - сказав він.

Мішель зазначив, що на тлі кризи, що склалась, Захід не може протягнути оливкову гілку в той час, як Росія здійснює ракетні випробування і продовжує накопичувати війська.

"Але одна річ є чіткою: якщо військова агресія буде, ми відреагуємо масштабними санкціями", - сказав глава Євроради.

За його словами, ціна для Росії буде високою, якщо вона нападе на Україну, але й для Європи ціна буде помітною.

Мішель також пообіцяв скликати саміт лідерів ЄС у разі серйозної ескалації в Україні.

Напередодні Євросоюз відкинув заяви ватажків ОРДЛО про підготовку Україною збройного наступу на Донбасі.

Тим часом, президент Володимир Зеленський на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Україні необхідно дати перспективу вступу до ЄС та НАТО як відповідь на дії Росії.