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Франція радить своїм громадянам покинути Україну

"Європейська правда"Неділя, 20 лютого 2022, 13:24

Міністерство закордонних справ Франції рекомендувало своїм громадянам, які не мають вагомих підстав перебування в Україні, покинути країну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства в суботу, пише "Європейська правда".

"В умовах напруженості, що виникла через зосередження російських військ біля кордонів України та порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на сході країни, рекомендується проявляти підвищену пильність і не відвідувати прикордонні райони на півночі та сході країни.

Громадянам Франції в Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також як запобіжний захід у Дніпровській області, наполегливо рекомендується залишити ці райони без зволікань", - сказано у повідомленні.

Також рекомендується всім громадянам Франції, чиє перебування в Україні не має вагомих підстав, покинути країну. Міністерство також рекомендує громадянам відкласти усі поїздки в Україну.

Напередодні уряди Німеччини та Австрії наполегливо закликали своїх громадян, що опинилися в Україні, якнайшвидше залишити її територію через загрозу російського нападу.

Раніше президент Зеленський оголосив, що він не впевнений, що Путін ухвалив рішення про напад на Україну.

Теми: ФранціяУкраїна
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