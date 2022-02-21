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ЄС додав 5 осіб у санкційний список за російські вибори в окупованому Криму

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 10:59

Міністри закордонних справ ЄС затвердили санкції проти 5 осіб, які брали участь або сприяли виборам до Держдуми РФ в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ ЄС затвердили рішення про замороження активів та заборону в’їзду для ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Зазначені п’ятеро осіб обиралися або сприяли проведенню виборів до Держдуми РФ у Криму в 2021 році", - повідомив він. 

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Про намір ЄС розширити санкційний список проти Росії за анексію Криму стало відомо наприкінці січня.

Кілька країн ЄС заявляли про необхідність відповіді Росії  "у зв'язку з триваючою русифікацією приєднаних територій". 

Теми: ЄвропаКримсанкції
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