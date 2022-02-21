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Air France скасувала найближчі рейси до України "з міркувань обережності"

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 13:50
фото Getty Images

Авіакомпанія Air France оголосила про скасування рейсів до України, запланованих на вівторок 22 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Компанія скасувала рейси на вівторок між Парижем і Києвом "з огляду на ситуацію на місці та з міркувань обережності".

"Air France регулярно здійснюватиме повторну оцінку ситуації та нагадує, що безпека польотів, клієнтів та екіпажу, є безумовним пріоритетом", - додали у заяві. 

Досі Air France двічі на тиждень здійснювала рейси між Парижем і Києвом - у вівторок та у неділю. Поки незрозуміло, чи заява стосується виключно вівторкових рейсів, чи польоти у наступну неділю ймовірно також будуть скасовані. 

20 лютого Міністерство закордонних справ Франції рекомендувало своїм громадянам, які не мають вагомих підстав перебування в Україні, покинути країну, особливо тим, хто перебуває у східних областях.

19 лютого про призупинення усіх рейсів до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого оголосила Lufthansa.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM тимчасово припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

Теми: ФранціяавіаУкраїна
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