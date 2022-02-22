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ЄС планує санкції проти кількох сотень російських депутатів - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 13:45

Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій представили пропозицію щодо санкцій країнам-членам ЄС після рішення президента Росії визнати незалежними сепаратистські регіони "ЛНР" і "ДНР".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN із посиланням на інформацію високопоставленого дипломата ЄС.

Ці пропозиції включатимуть санкції проти 27 осіб та організацій, в тому числі політичних діячів, пропагандистів, військовослужбовців та фінансових установ, яких ЄС вважає пов’язаними з "незаконною діяльністю" в регіонах.

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Також будуть санкції щодо 351 російського депутата, які проголосували за визнання, і 11, які його пропонували, а також виступали за введення російських військ.

За словами співрозмовника, більшість країн-членів підтримують санкції, але ті, хто має давні тісні зв’язки з Москвою, змушують весь блок нервувати, що буде використано право вето.

Дипломат додав, що деякі країни-члени наполягають на "поступовому" впровадженні санкцій, що ставить питання про те, чи будуть вони ухилятися від впровадження найважчих частин запропонованого пакету санкцій.

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Агентство Reuters із посиланням на джерела також пише, що санкції пропонується ввести проти кількох сотень депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання.

За інформацією агентства, також можлива заборона торгівлі російськими державними облігаціями на європейському ринку і накладення санкцій на компанії та банки, які займаються фінансуванням сепаратистської діяльності.

Теми: Європасанкції
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