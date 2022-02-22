Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС планує санкції проти кількох сотень російських депутатів - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 14:45

Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій представили пропозицію щодо санкцій країнам-членам ЄС після рішення президента Росії визнати незалежними сепаратистські регіони "ЛНР" і "ДНР".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN із посиланням на інформацію високопоставленого дипломата ЄС.

Ці пропозиції включатимуть санкції проти 27 осіб та організацій, в тому числі політичних діячів, пропагандистів, військовослужбовців та фінансових установ, яких ЄС вважає пов’язаними з "незаконною діяльністю" в регіонах.

Також будуть санкції щодо 351 російського депутата, які проголосували за визнання, і 11, які його пропонували, а також виступали за введення російських військ.

За словами співрозмовника, більшість країн-членів підтримують санкції, але ті, хто має давні тісні зв’язки з Москвою, змушують весь блок нервувати, що буде використано право вето.

Дипломат додав, що деякі країни-члени наполягають на "поступовому" впровадженні санкцій, що ставить питання про те, чи будуть вони ухилятися від впровадження найважчих частин запропонованого пакету санкцій.

Агентство Reuters із посиланням на джерела також пише, що санкції пропонується ввести проти кількох сотень депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання.

За інформацією агентства, також можлива заборона торгівлі російськими державними облігаціями на європейському ринку і накладення санкцій на компанії та банки, які займаються фінансуванням сепаратистської діяльності.

Теми: Європасанкції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сили ППО збили сьомий російський літак на Луганщині

НБУ зафіксував курс гривні та обмежив до 100 тисяч зняття готівки

"Щастя в наших руках": ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян

Мобільний зв'язок працює, але можливі перебої, дзвоніть - за необхідності

оновленоПерші втрати від нападу Росії на Україну: загиблі, поранені, знищений літак

На Донбасі українські військові збили 5 російських літаків і вертоліт

Усі новини...
Європа
Україна офіційно звернулась за консультаціями за Будапештським меморандумом
ЄС додав 5 осіб у санкційний список за російські вибори в окупованому Криму
ЄС остаточно погодив 1,2 мільярда євро допомоги Україні
Останні новини
13:07
фото В зоні ООС взяли в полон російських військових
13:02
фото, відеоГостомель під Києвом обстрілюють із гелікоптерів – ППО збили 3 вертольоти
13:01
Україна розриває дипломатичні відносини з РФ: текст заяви
13:00
відео"Нам соромно": видання російської "Нової газети" випустять українською мовою
12:59
На Одещині російські окупанти вбили 18 осіб
12:58
уточненоВорог пішов на прорив кордону на Київщині
12:55
оновлено від 12:24Ворог наніс повітряні удари по Броварах: 6 загиблих, 12 поранених
12:50
На безготівкові розрахунки немає жодних обмежень – НБУ
12:32
Це не вторгнення на схід, а повномасштабний напад – Кулеба
12:23
МОЗ закликає українців всюди пропускати машини "швидкої"
Усі новини...